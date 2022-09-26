Bağımsız Milletvekili Çelebi: "İçinde bölücü, yıkıcı unsurlar ve marjinal fikirler barındıran 6+2’li Gül+ HDP; bu denklem kaos ve istikrarsızlık getirir"

Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "İçinde bölücü, yıkıcı unsurlar ve marjinal fikirler barındıran 6+2’li Gül+ HDP; bu denklem kaos ve istikrarsızlık getirir. Bu kriz ortamında zaman kaybetmemek, güçlü liderlik için Cumhur İttifakı dedim” dedi.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, “Şu anda Cumhur İttifakı net ve tutarlı gözüküyor. 6+2 masanın orada Abdullah Gül de var. Çıkmaz sokak olduğunu çok önceden söyledim. ’6+1 masa çıkmaz sokaktır. Buradan Türkiye’ye hayır gelmez’ dedim. Aynı düşüncem devam ediyor. Bir partide olup olmamam çok önemli değil. Şu anki tutumum, Cumhur İttifakı’nın ülkeyi milli istikamette daha net ve tutarlı götüreceğine dönük görüşüm devam etmektedir" dedi.

Çelebi, il başkanlıklarını PKK’nın askerlik şubesi gibi kullananların bakanlık alacağı denklemlere ’hayır’ dediği için ’Cumhur İttifakı’ dediğini belirterek, “FETÖ-PKK devlete çökmesin diye ’Cumhur İttifakı’ dedim. İçinde bölücü, yıkıcı unsurlar ve marjinal fikirler barındıran 6+2’li Gül+ HDP; bu denklem kaos ve istikrarsızlık getirir. Dünya büyük kriz ortamlarını beklemektedir. Bu kriz ortamında zaman kaybetmemek, güçlü liderlik için ’Cumhur İttifakı’ dedim” diye konuştu.