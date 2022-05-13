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Bağımsız Devletler Topluluğu Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı başladı

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de başladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov konuşmasında Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği durumuna değinerek, "Kiev’in bu isteğinin zararsız olacağıyla ilgili ciddi şüpheler var" dedi.

Politika 13.05.2022, 13:05
Bağımsız Devletler Topluluğu Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı başladı

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de başladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov konuşmasında Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği durumuna değinerek, "Kiev’in bu isteğinin zararsız olacağıyla ilgili ciddi şüpheler var" dedi.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de gerçekleştirildi. Kohi Somon Sarayında Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin’in başkanlığında düzenlenen toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan başta olmak üzere BDT’ye üye ülkelerin dışişleri bakanları katıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov toplantıda yaptığı konuşmada, Kazakistan’a örgüte etkili bir şekilde başkanlık yaptığı için teşekkür etti. Tacikistan’a da üst düzey toplantı düzenlediği için teşekkür eden Bayramov, üye ülkeler arasındaki dostane ilişkilerin BDT formatında başarılı bir şekilde geliştiğini kaydetti. Birliğe üye birçok ülkenin diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 30. yıl dönümünü kutladığını hatırlatan Bayramov, bunun ileriye bakmak, geçmişten ders almak, uzun vadeli iş birliğinin sonuçlarını incelemek ve geleceğe yönelik planlar belirlemek için iyi bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

Bayramov’dan "Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesine hazırız" mesajı

Konuşmasında katılımcılara bölgede Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışma sonrası durum hakkında bilgi veren Bakan Ceyhun Bayramov, çatışmanın geçmişte kaldığı ve Azerbaycan’ın şimdiki asıl görevinin işgalden kurtarılmış toprakları canlandırmak, ekonomik ve iletişim bağlarını yeniden kurarak uzun vadeli barış ve istikrarı sağlamak olduğuna kaydetti. Bayramov bu bağlamda bir barış anlaşması müzakere sürecini başlatmak için adımlar atıldığını vurgulayarak iki ülke arasındaki sınırların belirlenmesine ilişkin ulusal komisyonların başkanları ve formatının belirlendiğini söyledi. Bayramov Azerbaycan tarafının barış, istikrar ve güvenliği güçlendirme çabalarını sürdürmeye kararlı olduğunu da söyledi.

Lavrov: "Kiev’in AB üyeliği isteğinin zararsız olacağıyla ilgili ciddi şüpheler var"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise yaptığı konuşmada Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, "Ukrayna, AB üyesi olma arzusunu her zaman vurgulamaya çalışıyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, AB’nin hemen bugün ’evet’ ya da ’hayır’ cevabı vermesi gerektiğini söyledi. En önemlisi bunun Kiev ile AB arasındaki bir sorun olması. Fakat Kiev’in bu isteğinin zararsız olacağıyla ilgili ciddi şüpheler var. AB’nin yapıcı ve ekonomik bir platformdan saldırgan bir askeri aktöre dönüşmesi dikkate alındığında bu bir gerçek" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ocak ayında gerçekleştirilen Münih Konferansındaki sözlerini işaret eden Lavrov, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Ocak ayında Münih konferansında nükleer olmayan bir statüye hazır olduklarını açıkça söyledi. Bununla birlikte artık NATO ve diğer askeri politik blokların konusunda tarafsız, blok dışı bir statü ilan etmeye hazırlar" şeklinde konuştu.

Bir sonraki toplantı 15 Ekim’de Nur Sultan’da

Toplantıda Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşması, Ukrayna-Rusya savaşının yanı sıra Afganistan’daki durum ve bunun Orta Asya’daki güvenlik üzerindeki etkisi de ele alındı. BDT Dışişleri Bakanları Konseyi’nin bir sonraki toplantısının 15 Ekim 2022’de Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da yapılmasına karar verildi. Örgütün Azerbaycan, Belarus, Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan olmak üzere 9 üyesi bulunuyor.

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