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Bağcılar’da “Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak” filminin galası yapıldı

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri kapsamında Bağcılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak” adlı drama belgesel filmin gösterimi yapıldı. Filmin galasına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop katıldı.

Politika 30.01.2022, 17:22
Bağcılar’da “Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak” filminin galası yapıldı

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri kapsamında Bağcılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak” adlı drama belgesel filmin gösterimi yapıldı. Filmin galasına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop katıldı.

İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri kapsamında Bağcılar Belediyesi ve Gönül Bağı Platformu tarafından, “Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak” belgesel filmi hazırlandı. Bağcılar’da gösterimi yapılan filmin galasına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan gösteri öncesi minik Miraç Eymen Kaya’nın okuduğu İstiklal Marşı salonda coşkuyla karşılandı. Belgesel filmi ise İstiklal Marşı’nın yazılış süreci dönemin zorluklarını anlatıyor. Filmin yapımcılığını İbrahim Yasan, yönetmenliğini İbrahim Ömer Faruk Karacan üstlendi. Belgesel filmi ilçedeki okullarda da izletilecek.

“Onu tanıyan herkes hayran olmaya devam edecek”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mehmet Akif’in yeri doldurulmaz vatan evladı olduğunu belirterek, “Bir asır öncesi varlık yokluk savaşımızda, milli beraberliğimizin yeniden tesirine etki eden Mehmet Akif bir asır sonra hala fikirleri, eserleri, kişiliğiyle yine birliğimize katkı sunmaya devam etmektedir. Bir ve bütün olarak milletimizin sinesinde eksilmeden devam eden Mehmet Akif sevgisini gelecek nesillere aktarılması için gayret göstermemiz gerektiğini tekrar hatırlatmak isterim. 12 Mart 2021’den İstiklal Marşımızın TBMM’de kabulünün 100. yılında, TBMM Genel Kurulunda teklifini ve ilk imzasını vermekle iftihar ettiğim 2021 yılını İstiklal Marşı Yılı olarak grubumdaki bütün partilerin ortak kararıyla ilan ettik. İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılında salgına rağmen pek çok etkinlik düzenlendi, 7’den 70’e bütün milletimiz tıpkı 100 yıl önce Milli Mücadele etrafında birleştiği gibi, İstiklal Marşımızın 100. yılını da şevkle idrak ettik. Milli Marşımızın ölümsüz şairi Mehmet Akif’i tören, panel, sergi ve yarışmalarla andık. Gazi Mustafa Kemal’in talimatıyla mecliste bastırılıp cephelere gönderilen Sebilürreşad dergisi tarihi değeri çok yüksek İstiklal özel sayısı da miras olarak bastırdığımızı da buradan zikretmek isterim. Mehmet Akif hayatının hiçbir anında söyledikleri ve yaptıkları arasında fark görülemez. Onun hayat hikayesini ve hayata bakışını dinleyen, bilen herkes ona hayran olmaya örnek almaya devam edecektir. Mehmet Akif dosdoğru bir insandı, milli vicdanın sözcüsü münevver, bir vatanperver söyledikleri ve yaptıklarıyla izzetli vatan sahibi halis bir mümin olarak bizleri kendine hayran bırakmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Şiirleri şaheser bir tablodur”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise, “Ne şanslı bir milletiz ki diğer milletlerin gıpta ile andığı birçok kahraman gibi çelik bir iradeye sahip Mehmet Akif’i de insanlığa hediye etmiş bir milletiz. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda zaferleri ve şehitlerimizi en iyi anlatan Mehmet Akif şahsiyeti ve eserleriyle 100 yıl sonra bile ilham kaynağımız olamaya devam etmektedir. Bu yüzden Mehmet Akif Türkiye, Türkiye Mehmet Akif’tir diyoruz, şiirleri bir milletin adeta şaheser tablosudur. Osmanlı’ya karşı isyanı engellemek için gittiği Arabistan’da Çanakkale Zaferini öğrendiğinde gözüne uyku girmez ve Allah’a, Çanakkale Destanını yazmadan dua eder. Vatan topraklarını korumak milletin haklarını savunmak adına bazen cephede, kürsüde bazen farklı noktalarda kilometrelerce yol aldı. Milli Mücadeleyi en iyi anlatacak marş teklifi geldiğinde ödülden dolayı kabul etmeyen bir şahsiyetti. Cephelerden kötü haber geldiğinde Korkma Sönmez Bu Şafak diyecekti yine gelecek nesillere ithafen şöyle diyordu; Ezelden beri hür yaşamış bu millet asla yıkılmayacaktır” diye konuştu.

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