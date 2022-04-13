Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı istifa etti

15 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri ve Bağcılar halkının teveccühüyle başkanlık görevini yürüttüğünü kaydeden Çağırıcı, “Görevim boyunca, yol ve dava arkadaşlarım ile birlikte Bağcılar'ımızın yüce gönüllü insanlarına hizmet etmenin gurur ve heyecanını yaşadım” ifadelerini kullandı.

Çağırıcı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce mevcut olan kalp sorunlarımın tekrarlaması sonucu, beni çok sevdiğim Bağcılar halkına hizmetten alıkoyacağı gerçeğiyle karşı karşıya kaldım. Kıymetli hekimlerimizle yaptığımız istişareler neticesinde, görevi bırakmam gerektiği kanaatine vardım. Dolayısıyla 13.04.2022 tarihi itibarıyla Bağcılar Belediye Başkanlığı görevimden istifa etme kararı aldım."

Lokman Çağırıcı Kimdir?

Lokman Çağırıcı, 1965 yılında Giresun’un Bulancak ilçesinde dünyaya geldi. 1978 yılından itibaren Bağcılar Mahmutbey Mahallesi´nde ikamet etmeye başladı.

1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü´nden mezun olan Çağırıcı, 1999 yılına kadar çeşitli kurumlarda üst düzey yöneticilik yaptı ve ticaretle meşgul oldu.

Özel sektördeki çalışmalarının yanı sıra 1990 yılından itibaren siyaset hayatı başlayan Çağırıcı, 1999 yılında Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi