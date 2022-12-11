BAE ile İsrail arasında kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, BAE ve İsrail hükümetleri arasındaki kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasının her iki ülke tarafından da onaylandığını açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail ikili ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar atmayı sürdürüyor. BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki ülke hükümetleri arasındaki kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasının onaylandığını duyurdu. Bu adımı büyük bir gelişme olarak nitelendiren Zeyoudi, "Bu anlaşma, ürünlerin yüzde 96’sında gümrük vergilerini kaldıracak veya azaltacak, sanayi ve hizmet sektörlerimize de önemli bir ivme kazandıracak" ifadelerini kullandı.

İsrail ve BAE arasında aylardır devam eden müzakerelerin ardından ilk büyük serbest ticaret anlaşması geçtiğimiz mayıs ayında imzalanmıştı.