BAE Dışişleri Bakanı El Nahyan, Esad ile bir araya geldi

Suriye Devlet Başkanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan’ın, Suriye’nin başkenti Şam’da Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldiğini kaydetti. El Nahyan, iç savaş çıkmasından bu yana Suriye’yi ziyaret eden en kıdemli BAE yetkilisi oldu.

Suriye Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan’ın, Devlet Başkanı Beşar Esad ile Suriye’nin başkenti Şam’da bir araya geldiği ifade edildi. Gerçekleşen bu görüşmenin, iki ülke arasındaki bağların geliştiğinin bir işareti olduğunu belirten Başkanlık, düzenlenen bir toplantıda El Nahyan liderliğindeki BAE heyetinin, Suriyeli mevkidaşlarıyla ikili ilişkiler ve işbirliği konularını masaya yatırdığını kaydetti. Suriye Devlet Başkanlığı, katılımcıların "özellikle bu sektörlerdeki yatırım ortaklıklarını güçlendirmek için hayati sektörlerde bu işbirliği için yeni ufuklar keşfetmeyi" ele aldıklarını bildirdi. Ayrıca BAE Dışişleri Bakanı El Nahyan, iç savaşın patlak vermesinden bu yana Suriye’yi ziyaret eden en kıdemli BAE yetkilisi oldu.