Azez’deki PKK saldırısında büyük hasar meydana geldi

Suriye’de terör örgütü PKK’nın Azez’e düzenlediği roketli saldırı sonucu yerleşim bölgesinde büyük hasar meydana geldi.

Suriye’de dün akşam saatlerinde terör örgütü PKK, Halep’in kuzeyindeki Azez ilçesine roketli saldırı düzenledi. İlçe merkezinin hedef alındığı saldırıda 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonucu dükkanların ve evlerin bulunduğu yerleşim bölgesinde hasar meydana geldi.

Saldırının gerçekleştiği bölgede yaşayan Abu Ahmad yaptığı açıklamada, roket düştüğü sırada uyuduğunu ve o an ne yapacağını bilemediğini söyledi. Kardeşinin hedef alınan bölgede yaşadığını ve panikle ona yardım etmeye gittiğini anlatan Ahmad, ölen insanları gördüğünü belirtti. Kardeşinin durumunun iyi olduğunu aktaran Ahmad, Türkiye’nin PKK’ya karşı harekata başlamasını umduğunu ifade etti.