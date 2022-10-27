Azerbaycanlılardan Fransa Senatosu’na itiraz

Fransa Senatosu, 15 Kasım’da tüm Avrupa Birliği ülkelerinin Azerbaycan’a yaptırım uygulamasını isteyen karar taslağını oylayacak. Azerbaycan vatandaşları, Fransız sitesi mesopinions.com’da imzaladıkları dilekçeyle Fransa Senatosu ve halkına çağrıda bulundu.

Fransa Senatosu’nun 6 üyesi tarafından 3 Ekim 2022’de hazırlanan ve AB ülkelerinden Azerbaycan’a yaptırım uygulaması istenen karar taslağı 15 Kasım’da senatoda görüşülecek. Senatonun önergesinin 21. maddesi Azerbaycan’ı "toplu katliam" yapmakla suçlarken, davanın Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde incelenmesi talep edildi. Azerbaycan’ın farklı şehirlerinden 10 Azerbaycan vatandaşı, Fransız dilekçe sitesi mesopinions üzerinde yayınladıkları bir dilekçeyi imzaya açarak Fransa Senatosu ve halkına çağrıda bulundu. Kısa sürede toplanan imza sayısı 46 bini aşarken, dilekçede senatodaki karar taslağının Ermenistan-Azerbaycan ihtilafına taraflı bir bakış açısı sunduğunun altı çizildi. Karar taslağında sadece Ermeni tarafının çıkarlarının savunulduğu, milyonlarca Azerbaycanlının yaşadığı acılar, kayıplar, fedakarlıklar, isteklerinin tamamen görmezden gelindiği ve suçun Azerbaycan’a atıldığı belirtildi.

Senatonun önergesinin 21. maddesi Azerbaycan’ı "toplu katliam" yapmakla suçluyor

Gence, Lenkeran, Bakü gibi illerden farklı yaş, cinsiyet ve sosyal statüdeki Azerbaycanlılar tarafından imzaya sunulan dilekçede, bir milleti tercih edip diğerine karşı ayrımcılık yapmanın etnik hoşgörüsüzlük ve ırkçılığın aleni bir göstergesi olduğu belirtildi. Dilekçede, "Ekim 2020’de Ermenistan Silahlı Kuvvetleri en büyük şehirlerimizden biri olan Gence’ye 5 kez roket fırlattı. O yılın sonbaharında Azerbaycan’da bir dizi şehir bombalandı. O sırada 50’si çocuk 454 kişi yaralandı. Ölü sayısı 27’si kadın, 12’si çocuk 93 kişiye ulaştı. Son iki yılda Fransız Senatosu’nun tek bir üyesi bile bu toplu suçtan sorumlu olanların soruşturulması ve cezalandırılması için herhangi bir kınama veya başka bir çağrıda bulunmadı" ifadelerine yer verildi.

Dilekçede, senatodaki karar taslağının 20. paragrafında Azerbaycan’ın bölgedeki Ermenilerin geri dönüş hakkını garanti altına alma talebinin şart koşulmasına da dikkat çekildi. Karabağ’ın Ermenistan tarafından 28 yıl önceki işgali sırasında yerinden edilen Azerbaycanlıların geri dönüş hakkı için Fransız Senatosu’nun herhangi bir talepte bulunmadığı hatırlatıldı. Fransız halkına yapılan çağrıda Azerbaycanlılara yönelik diğer ayrımcılıklara da değinilirken, bunun nedeninin dünyanın en büyük Ermeni diasporasının Fransa’da bulunması olduğu vurgulandı.

Dilekçenin yazarları, Türk halkından da Azerbaycan’a yardımcı olmaları için dilekçeyi imzalama ricasında bulundu.