Azerbaycan’ın Ermenistan aleyhine Uluslararası Adalet Divanında açtığı "ırk ayrımcılığı" davası başladı

Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı Uluslararası Adalet Divanında açtığı, “Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin ihlal ettiği” davasında duruşma başlarken, Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Mammadov Ermenistan’a karşı geçici tedbir kararı alınmasını gerektiğini ifade etti.

Azerbaycan’ın Ermenistan aleyhine Uluslararası Adalet Divanında açtığı "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme’nin ihlali" davasında duruşma başladı. Azerbaycan tarafının temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Mammadov yaptığı konuşmada, Azerbaycan’ın Uluslararası Adalet Divanı’nın Ermenistan’a karşı acil olarak geçici tedbirler almasını talep etti. Mammadov, 25-26 Şubat 1992 tarihlerinde Ermeni silahlı kuvvetlerinin gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda insanın öldürüldüğümü, yaralandığını, esir alındığını hatırlatarak Hocalı katliamı da dahil olmak üzere Ermenilerin saldırılarından örnekler verdi. İnsanların sadece Azerbaycanlı olmaları nedeniyle Ermeniler tarafından öldürüldüğünü vurgulayan Mammadov, Ermenistan’ın on yıllardır etnik temizlik politikası izlediğini kaydetti. Bu tehditlere karşı acil olarak Ermenistan’a karşı geçici tedbir kararı alınmasını gerektiğini ifade eden Mammadov, “Ermenistan, silahlı gruplara sığınak sağlayarak, dezenformasyonun yayılmasını finanse ederek ve destekleyerek Azerbaycanlılara karşı nefret ve şiddeti körüklemeye devam ediyor” diye konuştu.