Azerbaycan’dan Ukrayna’ya 45 transformatör ve 50 jeneratör

Azerbaycan yönetimi, savaş nedeniyle zarar gören elektrik altyapısının onarılması amacıyla Ukrayna’ya 45 transformatör ile 50 jeneratör gönderiyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’ya mevcut durumdan dolayı etkilenen bölgelerde sürdürülebilir elektrik arzının yeniden sağlanması için insani yardım gönderildiği bildirildi. Açıklamada, "Azerenerji tarafından sağlanan 45 transformatör ve 50 jeneratörün ilk bölümünü taşıyan tır konvoyu, bugün yola çıktı. Yaklaşık 1 milyon 422 bin manat olan insani yardımın tamamının teslim edilebilmesi için ikinci konvoyunun da önümüzdeki günlerde hareket etmesi planlanıyor" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Azerbaycan’ın savaş nedeniyle Ukrayna’ya yaptığı insani yardım miktarının 30 milyon manata yakın olduğu belirtildi. Son 6 ay içerisinde çeşitli kuruluşların Ukrayna halkına insani yardım desteği verdiği hatırlatılan açıklamada, "Bu kapsamda savaştan zarar gören ve aile fertlerini kaybeden toplam 90 Ukraynalı çocuk, tıbbi ve sosyal-psikolojik rehabilitasyon için ülkemize getirildi. Irpin kentindeki askeri operasyonlar sonucu yıkılan ve akademisyen Zarifa Aliyeva’nın adını taşıyan 12 numaralı okul tamamen restore edilerek çeşitli insani yardım çalışmaları yürütüldü" denildi.