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Azerbaycan’dan Türkiye’ye taziye: “Hain bir patlama sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberi bizi derinden sarstı”
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İstanbul’da meydana gelen patlama ile ilgili yayınladığı mektupta, “Hain bir patlama sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberi bizi derinden sarstı” dedi.
Politika 13.11.2022, 21:54
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İstanbul’da meydana gelen patlama ile ilgili yayınladığı mektupta, “Hain bir patlama sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberi bizi derinden sarstı” dedi.
İstanbul’da meydana gelen patlamanın ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mektubu gönderdi. Mektupta, "İstanbul’un merkezinde gerçekleştirilen hain bir patlama sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberi bizi derinden sarstı. Meydana gelen facia ile ilgili olarak size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifa diliyorum" denildi.