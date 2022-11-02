Azerbaycan’dan İran sınırında tatbikat

Azerbaycan ordusu özel kuvvetleri, İran sınırında tatbikat başlattı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tümgeneral Hikmet Mirzayev başkanlığında Azerbaycan’ın İran ile güney sınırlarında özel kuvvetler birliklerinin tatbikatlarının yapıldığı bildirildi.

Savunma Bakanı tarafından onaylanan 2022 yılı muharebe eğitim planına göre, Azerbaycan’ın güney sınırlarına yakın bölgelerde özel kuvvet birliklerin, teyakkuz emriyle kışlalarından ayrılarak ülkenin güney sınırına yakın bölgelere sevk edildiği kaydedildi.

Tatbikat planına göre, özel kuvvetlerin hava kuvvetleri, füze ve topçu birliklerinin desteğiyle koordineli bir şekilde bir takım görevleri icra edeceği ifade edildi.