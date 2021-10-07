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Azerbaycan’dan Ermenistan’a diyalog mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Azerbaycan tarafının her zaman diyaloğa açık olduğunu belirterek, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleştirilmesi konusunda müzakereleri faydalı bulduklarını söyledi.

Politika 07.10.2021, 12:48 07.10.2021, 13:08
Azerbaycan’dan Ermenistan’a diyalog mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Azerbaycan tarafının her zaman diyaloğa açık olduğunu belirterek, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleştirilmesi konusunda müzakereleri faydalı bulduklarını söyledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının görüşme ihtimaliyle ilgili soruları yanıtladı. Bakanlık Sözcüsü Abdullayeva yaptığı yazılı açıklamada, “İhtilaf sonrası dönemde Ermenistan tarafıyla müzakerelere hazır olduğumuzu defalarca beyan ettik. Biz ihtilaf sonrası dönemde Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleştirilmesi yönündeki konuların müzakere edilmesini faydalı buluyoruz. Bir süre önce iki ülkenin dışişleri bakanları New York’ta görüşme gerçekleştirdi” dedi.

Abdullayava, böyle bir görüşmenin gelecekte de yapılabileceğinin sinyallerini vererek, Azerbaycan tarafından defalarca ifade edildiği gibi, bu aşamada 3 ülke liderlerinin imzaladığı ortak bildirilerin uygulanması konusunda dikkatli davranılması gerektiğini vurguladı. Abdullayeva ayrıca, “Bu konuda bir takım açık konular olduğu biliniyor. İletişim kanallarının açılması ve sınırların belirlenmesine ilişkin müzakerelerin başlamasının, bölgede kalıcı barışın kurulması yönünde yapıcı ilerlememiz için sağlam bir temel oluşturabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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