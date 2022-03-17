Azerbaycan ve Türkiye arasında mayın temizlemede işbirliği genişliyor

Türkiye Milli Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanı Tuğgeneral Mehmet Zeki Eren ve Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı Başkanı Vügar Süleymanov, kurumlar arasındaki işbirliğini görüştü.

Türkiye Milli Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) Dairesi Başkanı Tuğgeneral Mehmet Zeki Eren, Azerbaycan’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) Başkanı Vügar Süleymanov ile bir araya geldi. Taraflar arasında gelecekteki işbirlikleri hakkında fikir alışverişi yapılan görüşmede, "Patlayıcı Mühimmatların Tehlikelerine Dair Bilinçlendirme" programı kapsamında her iki kurum tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgili deneyim alışverişinin yapılması ele alındı. Ayrıca teknik olmayan araştırma eğitimlerinin yürütülmesi, Bilgi Yönetimi (IMSMA) ve coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımının iyileştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

MAFAM Dairesi Başkanı Eren, görüşmede Azerbaycan’da hayata geçirilen büyük ölçekli mayın temizleme operasyonlarının ajans tarafından koordine edilmesinin önemine değindi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında mayın temizleme faaliyetleri çerçevesinde işbirliğinin genişletilmesi amacıyla önümüzdeki dönemlerde ANAMA ve MAFAM arasında mutabakat zaptı imzalanması öngörülüyor.