Azerbaycan, tutuklu 10 Ermeni askeri Ermenistan’a iade etti

Azerbaycan, Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırında çeşitli provokasyonlar gerçekleştirdiği nedeniyle tutukladığı 10 Ermeni askeri, ülkesine iade etti.

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan sorumlu Devlet Komitesi, 16 Kasım’da Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Kelbecer istikametinde provokasyonda bulundukları gerekçesiyle Azerbaycan askerleri tarafından gözaltına alınan 10 Ermeni askerin, Ermenistan’a iade edildiğini duyurdu. Komiteden yapılan açıklamada, "Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in girişimiyle Brüksel’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında yapılan üçlü görüşme ve Aliyev ile Avrupa Konseyi Başkanı arasında gerçekleşen ikili görüşme sonucunda hümanizm ilkelerine bağlılığının bir tezahürü olarak 10 Ermeni askeri Avrupa Konseyi’nin arabulucuğuyla Ermenistan’a iade edildi" ifadeleri yer aldı.