Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov’dan Türkiye’ye taziye mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Akçakale’deki sınır hattında Türk askerine yönelik düzenlenen hain saldırının ardından Türkiye’ye başsağlığı mesajı yayınladı.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında Türk askerine yönelik düzenlenen hain saldırı sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’e taziye mesajı gönderdi. Hasanov mesajında, Türk askerlerinin şehit olduğu ve yaralandığına dair haberin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Sizin acınız bizim acımızdır. Terörle amansız mücadelede kardeş Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her zaman yanındayız ve tüm gücümüzle sizi destekliyoruz. Şehitlere rahmet, yakınlarının acısını paylaşıyor ve ailelerine başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet etsin" ifadelerini kullandı.

Dün, Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 3 asker şehit olmuş, 1 asker ise yaralanmıştı.