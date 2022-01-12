Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Rus Barış Gücü Komutanı Volkov’la görüştü

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Dağlık Karabağ’da görev yapan Rus Barış Güçlerinin Komutanı Andrey Volkov’la bir araya geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’un Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde görev yapan Rus Barış Güçlerinin Komutanı Rüstem Muradov’un yerine atanan Andrey Volkov’u kabul ettiği belirtildi. Görüşmede, Rus Barış Güçlerinin geçici olarak görev yaptığı Karabağ’da mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.