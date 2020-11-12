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Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Rus Barış Gücü Komutanı Korgeneral Muradov ile görüştü
AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANI ZAKİR HASANOV, AZERBAYCAN'IN DAĞLIK KARABAĞ BÖLGESİNE KONUŞLANDIRILACAK OLAN RUS BARIŞ GÜCÜ KOMUTANI KORGENERAL RÜSTEM MURADOV İLE BİR ARAYA GELDİ.
Politika 12.11.2020, 18:27
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Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesine konuşlandırılacak olan Rus Barış Gücü Komutanı Korgeneral Rüstem Muradov ile bir araya geldi.
Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmasının ardından varılan anlaşma ile Rus Barış Gücü kuvvetleri Dağlık Karabağ’da konuşlanmaya başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan Cumhurbaşkanlarının ortak anlaşmasına göre Azerbaycan Savunma Bakanı Korgeneral Zakir Hasanov, operasyon bölgesinde konuşlandırılacak olan Rus Barış Gücü Komutanı Korgeneral Rüstem Muradov ile görüştüğü aktarıldı.Açıklamada, gerçekleştirilen toplantı ile barış gücünün görevinin gerçekleştirilmesi ve organizasyonu konusunun ele alındığı ifade edildi.
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