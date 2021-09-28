banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Rus barış güçlerinin yeni komutanı Anaşkin ile görüştü

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Karabağ’daki görev süresi biten Rus barış güçleri komutanı Tümgeneral Rüstem Muradov’un yerine atanan Tümgeneral Gennadi Anaşkin ile görüştü.

Politika 28.09.2021, 19:12
Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Rus barış güçlerinin yeni komutanı Anaşkin ile görüştü

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Karabağ’daki görev süresi biten Rus barış güçleri komutanı Tümgeneral Rüstem Muradov’un yerine atanan Tümgeneral Gennadi Anaşkin ile görüştü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Zakir Hasanov’un Azerbaycan topraklarında geçici olarak konuşlandırılan Rus barış güçlerinin yeni komutanı Tümgeneral Gennadi Anaşkin ile görüştüğü belirtildi. Açıklamada, görüşmede Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarındaki son durumun ele alındığı bildirildi.

Görüşmeye, görev süresi sona eren barış gücü eski komutanı Tümgeneral Rüstem Muradov’un da katıldığı kaydedildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0