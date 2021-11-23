Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün’le görüştü

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün başkanlığındaki heyetle toplantı gerçekleştirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türk savunma sanayinin önde gelen firmalarından ASELSAN’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ve heyetiyle görüştü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasında askeri ve teknik işbirliği alanında olumlu adımlar atıldığı belirtildi.

Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanları arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin her alanda genişletilmesinde önemli katkılarda bulunduğunu belirten Hasanov, 2. Karabağ Savaşı’nda kullanılan ASELSAN’ın ürettiği teknik ekipmanların yüksek kalitede olduğunu vurguladı.

Görüşmede, modern muharebe operasyonlarının yeni yöntem ve tekniklerinin yanı sıra, Azerbaycan birliklerinin teknik donanımını daha da güçlendirmek amacıyla, iki kardeş ülke tarafından uygulanan ortak projeler ele alındı. Ayrıca, Azerbaycan ordusunun, ileri bilgi teknolojileri de dahil olmak üzere en modern silah ve askeri teçhizatla donatılmış, kapsamlı iletişim sistemlerine sahip profesyonel bir ordu olarak geliştirilmesi ordunun muharebe becerilerini artıracağı da kaydedildi.