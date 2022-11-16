Azerbaycan Milli Meclisi’nden, Fransız Senatosu’nun aldığı yaptırım kararına misilleme

Azerbaycan Milli Meclisi, Fransız Senatosu’nun aldığı yaptırım kararına karşılık olarak, Fransız yetkililerin Azerbaycan’daki varlıklarını dondurma ve iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin gözden geçirilmesine karar verdi.

Fransa Senatosu tarafından Azerbaycan aleyhine alınan yaptırım kararının kabul edilmesine karşılık Azerbaycan tarafından yanıt geldi. Azerbaycan Milli Meclisi’nde Fransız Senatosu’nun Azerbaycan’a karşı aldığı karara ilişkin bildiri oylamaya çıkarıldı. Bildiride, Fransa Senatosu ve Ulusal Meclisi ile Fransa’nın bir takım siyasi çevrelerinin yıllardır devam eden ırkçı, Azerbaycan, Türk ve İslam karşıtlığının son dönemde daha da keskinleştiği belirtildi. Buna göre, Fransa’nın uluslararası hukuk normları ve ilkelerini hiçe sayarak Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik taraflı ve haksız adımlara yoğunlaşmasına bir itiraz olarak Azerbaycan Milli Meclisi’nde Fransa’ya karşı bildiri 95 evet oyuyla kabul edildi.

Azerbaycan Milli Meclisi, yayınladığı açıklamayla Azerbaycan hükümetini önlem almaya çağırdı. Açıklamada, "Fransız Hükümeti tarafından tarafsızlık garantisi verilinceye kadar Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine ilişkin girişim ve faaliyetlere Fransa’nın katılmasına izin verilmemesi ve bu konularda Fransız yetkililerle herhangi bir görüşme yapılmaması, Fransız yetkililerin Azerbaycan’daki mal varlıklarının tespit edilmesi halinde dondurulması, Azerbaycan devleti tarafından yaptırılan hiçbir projeye Fransız şirketlerinin katılmasına izin verilmemesi, Fransız şirketlerinin Azerbaycan tarafıyla enerji sektöründeki işbirliklerinin gözden geçirilmesi, Azerbaycan ile Fransa arasındaki mevcut siyasi ve ekonomik ilişkilerin gözden geçirilmesi, Bağlantısızlar Hareketi’nin Başkanı olarak, uluslararası örgüt içinde Fransa’nın sömürge politikası, insanlığa karşı suçları ve savaş suçları ile ilgili konuların gündeme getirilmesi, Fransa’nın İslamofobi politikası konusunun İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde gündeme getirilmesi ve Fransa’nın Türkofobi politikasının Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde gündeme getirilmesi" denildi.

Fransız Senatosu, Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki sorunlar nedeniyle Azerbaycan’a yaptırım uygulanmasını içeren önergeyi kabul etmişti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise, Fransa’nın Azerbaycan’daki maslahatgüzarı Julien Le Lan’i Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak protesto notası vermişti.