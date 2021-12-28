Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov: “Şuşa 2023’te turistleri ağırlamaya hazır olacak”

Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov katıldığı basın toplantısında,“Şuşa 2023’te turistleri ağırlamaya hazır olacak” dedi.

Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, 2021 yılı faaliyetleriyle ilgili düzenlediği basın toplantısında, Karabağ’da tarihi yapıların restorasyonunu büyük bir gururla gerçekleştirdiklerini belirterek, “Karabağ’da 403 devlet tescilli tarihi ve kültürel eser, 864 kültür kurumu, 348 kulüp, 20 müze, 26 çocuk müzik okulu, 1 sinema, 3 sinema kulübü, 2 tiyatro ve 2 galeri tespit edilerek hakkında bilgiler toplandı ve sınıflandırıldı. Bu abidelerin ve müesseselerin yüzde 95’i yıkılmış durumda. Uluslararası kuruluşlara bu bilgileri göndererek Ermenistan’ın işlediği askeri suçlar nedeniyle cezalandırılması ve tazminatın ödenmesi için çalışmalar yürütülüyor” dedi.

Kerimov ayrıca, Karabağ Kitap Fonu’nu kurduklarını da hatırlatarak bu fona bağışlanan kitapların Karabağ’daki kütüphaneleri dolduracağını kaydetti.

“Şuşa 2023’te turistleri ağırlamaya hazır olacak”

Şuşa’nın Azerbaycan Kültür Başkenti ilan edildiğini de hatırlatan Kerimov, “Şuşa’nın 2023-2024 yıllarında Türk ve İslam dünyasının başkenti ilan edilmesi planlanıyor. Bu da üzerimize çok büyük sorumluluklar koyuyor. Oraya turistler gelmeden önce gerekli olan altyapı temin edilmelidir ve bununla ilgili çalışmalara da başlanmıştır. Kısa süre içinde Şuşa’ya otomobil yolu inşa edildi. Özellikle Fuzuli’de kısa bir sürede havalimanı yapıldı. Elektrik hatları, su ve başka çalışmalar da yapılıyor. Bunlar aşamalı bir süreçtir. Burada biz acele etmemeliyiz. Bu çalışmalar sistematik olmalı ki, yarın bir daha bu konuları düşünmeyelim. Şuşa kenti, 2023’te Türk dünyası kültür başkenti olduğunda otelleri, restoranları ve altyapısıyla turistleri ağırlamaya hazır olacak” diye konuştu.

“Türkiye ile kültür alanında iş birliğimiz üst düzeyde”

Kültür Bakanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yaptığını belirten Kerimov, “Türkiye ile kültür alanında iş birliğimiz üst düzeyde ve ilk yurt dışı ziyaretini de Türkiye’ye yapmıştım. Orada geniş kapsamlı iş birliği konularını görüştük ve sinema alanındaki faaliyetlere de özel bir yer verdik. İş birliğimizle gelecekte ortak filmlerin çekilmesi planlanıyor. Burada Türkiye’nin tecrübesine ilk aşamada dikkat etmeliyiz. Türkiye kısa bir süre içinde sinema alanında etkili bir sıçrayış gerçekleştirerek büyük başarılar kaydeden bir ülkedir. Gelecek yıl Türkiye ile birlikte ortak filmlerin çekilmesi gündemdedir” ifadelerini kullandı.