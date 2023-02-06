Son Dakika
Azerbaycan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Özbekistan liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Azerbaycan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Özbekistan liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Politika 06.02.2023, 14:57
Azerbaycan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Özbekistan liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.