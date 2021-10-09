Azerbaycan, Karabağ’ın incisi Şuşa’da restorasyon çalışmalarını sürdürüyor

Azerbaycan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’ın incisi ve Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa’ya işgal öncesindeki görümünü kazandırmak için restorasyon çalışmalarını sürdürürken, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Şuşa ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, uluslararası hukuk kapsamında ilişkilerin normalleştirilmesi taraftarı oldukları mesajını vermek istediklerini söyledi.

Azerbaycan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’ın incisi ve Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa’ya işgal öncesindeki görümünü kazandırmaya yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Azerbaycan, işgal döneminde Ermenistan tarafından Şuşa’nın tahrip edilen tarihi ve kültürel yapılarını yeniden restore ediyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Şuşa kentinde Ermeniler tarafından tahrip edilen tarihi yapılara, Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği inşaat ve restorasyon çalışmalarını göstermek amacıyla Azerbaycan’da görevli diplomatlar ve yabancı gazeteciler için ziyaret düzenledi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Şuşa ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Azerbaycan’ın ilişkilerin normalleştirilmesini desteklediği mesajını vermek istediklerini söyledi.

Abdullayeva, “Ermenistan işgali döneminde Şuşa dahil olmak üzere diğer yerlerin işgal döneminde nasıl tahrip edildiği ve yasa dışı olarak kullanıldığını göstermek için ziyaret düzenledik. Aynı zamanda işgalden kurtarılan topraklarımızda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını göstermek için geldik. Bugün buraya gelen yabancı misyon temsilcileri gördüklerini hem kendi, hem de uluslararası platformlarda anlatacaklarına inanıyoruz” dedi.

Azerbaycan’ın esas mesajının barış olduğunu vurgulayan Abdullayeva, “Bizim her zaman uluslararası hukuk kapsamında ilişkilerin normalleştirilmesi taraftarı olduğumuzun mesajını vermek istiyoruz. Azerbaycan bugün restorasyon çalışmalarını yürütüyor, Azerbaycan barışın sağlanması için adımlar atıyor ve ümit ediyorum ki düzenlediğimiz bu ziyaret amacına ulaşacaktır” ifadelerini kullandı.

Şuşa’nın tarihi ve kültürel yapıları

Şuşa Kale duvarı (suru), Han Kızı Çeşmesi, Aşağı Gövher Ağa Camii, Yukarı Gövher Ağa Camii, Saatlı Camii ve Kazançı Kilisesi’nin yanı sıra ünlü Azerbaycanlı şair, devlet adamı ve diplomat Molla Penah Vagif’in Anıt Mezarı da dahil çok sayıda tarihi ve kültürel yapı Ermeni işgali döneminde büyük hasar almış ve tahrip edilmişti.

Şuşa’nın restorasyonu

Azerbaycan’ın ilk etapta 15 tarihi ve mimari anıtın restore edilmesine yönelik projeler üzerindeki çalışmaları sürüyor. Şuşa’da inşaat ve imar işleri Şuşa’nın genel planına göre yürütülüyor. Ayrıca, Şuşa’da 9 hektarlık bir alan üzerinde, modern unsurlar içeren ve tamamen modern bir altyapıya sahip, Şuşa mimarisine uygun, 4-5 katlı çok daireli bir konut kompleksinin de inşa edilmesi ve hizmete sunulması bekleniliyor. Şuşa’da ayrıca, okul ve hastane binaları da inşa edilecek.