Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Mustafayeva: "Türkiye bizim dostumuzdur, kardeşimizdir, müttefikimizdir"

Azerbaycan’ın bağımsızlığının 104’üncü yılı İstanbul’daki başkonsoloslukta düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamada konuşan Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, "Her zorluğunda bizim kaderimizi paylaşan her başarımızda bizim sevincimizi paylaşan Türkiye’dir. Türkiye bizim dostumuzdur, kardeşimizdir, müttefikimizdir" dedi

Azerbaycan’ın bağımsızlığının 104’üncü yılı Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı. Kutlama programına Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Türkiye’de görevli olan Azerbaycan askerleri ve davetliler katıldı. Azerbaycan ve Türkiye milli marşlarının okunması ile başlayan kutlamada, Azeri sanatçılar sahne aldı.

"Azerbaycan’ın bağımsızlık günü, bizim milli bayramımızdır"

Programda konuşan Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, "Azerbaycan’ın bağımsızlık günü, bizim milli bayramımızdır. Yalnız Azerbaycan için değil tüm bölgemiz için onun tarihini değiştiren önemli dönüm noktası olan bir gündür. 1918 yılının 28 Mayıs’ında Azerbaycan özgürlüğünü ilan etti. İlk defa da olarak doğu Müslüman dünyasında ilk demokratik cumhuriyet kurdu. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin kurulması yeni bir başlangıçtı ama maalesef uzun sürmedi. 23 ay 2 ay sürecinde bu zamanda çok işler görüldü. Cumhuriyet üzerinde götürdüğü o tarihî görevi yerine getirdi. Çünkü bu dönemde Azerbaycan’ın ilk parlamentosu, devlet kurumları bizim dışişleri bakanlığımız, savunma bakanlığımız, milli ordumuz kuruldu. Azerbaycan’ın milli amblemi kabul edildi. Azerbaycan’ın topraklarının her karışında gururla dalgalanan ve her zaman başımızın üstünde olan devlet bayrağımız ve her zaman şimdiki gibi duygulandığımız milli marşımız kabul edildi. 1919 yılında Kafkaslarda ilk üniversite Azerbaycan’daydı. Azerbaycan’ın devlet üniversitesi olmuştu. Bütün bu gelişmeler yanı sıra cumhuriyetin bize bıraktığı en önemli miraslardan biri de ırkından, dininden, milliyetinden ve cinsiyetinden aslı olmayan her bir vatandaşımıza seçmek hukuku tanıdı. Böylelikle Azerbaycan halkının birçok Avrupa ve dünya devletlerinden yıllar önce seçme hukuku tanıdı. Bütün bu gelişmeler yalnız Azerbaycan için değil bölgemiz için de tarihî gelişmelerdir” dedi.

“104 yıl sonra Azerbaycan yine kendi gelişmesi, ilişkileri, projeleri ile bölgeye değişme ve gelişme getiriyor”

Azerbaycan’ın kendi çevresindeki ülkeleri ve bölgeyi geliştirdiğini belirten Mustafayeva, “104 yıl sonra Azerbaycan yine kendi gelişmesi, ilişkileri, projeleri ile bölgeye değişme ve gelişme getiriyor. Tüm zorluklara ve yarım kalmış bağımsızlıklara rağmen Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin kurulması Azerbaycan halkının milli vatanseverlik ruhunu yükseltti. Bizim insanlarımızın özgür ve bağımsız bir devlette yasama hissini onlara getirdi. Çok önemliydi. Bu da sonraki yıllarda bizim bağımsızlık yolumuzun temeliydi. 1991 yılında geçmiş Sovyetler Birliği’nden Azerbaycan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti ve sonraki dönem biliyoruz hiç de kolay olmadı. Ama tüm bunlara rağmen Azerbaycan en önemlisi kendi özgürlüğünü ve bağımsızlığını korudu ve güçlendirdi. Şimdiki çağdaş Azerbaycan güçlü ve başarılı Azerbaycan’ımızın mimarı ulu önderimiz Haydar Aliyev’in yolunu ve siyasetini devam ettirmek ve Azerbaycan’ı çok çok yukarı seviyelere taşıyan Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev sayesinde biz şimdi bugünü bu tarihi bambaşka bir sevinçle coşkuyla kutluyoruz” diye ifade etti.

“Türkiye bizim dostumuzdur, kardeşimizdir, müttefikimizdir””

30 yıl sonra Karabağ hasretinin bittiğini ifade eden Mustafayeva, “Çünkü onun liderliğinde bizim şanlı ordumuzun sayesinde biz 30 yıl hasret kaldığımız Karabağ’ımızı geri aldık. Bu Karabağ zaferini bize yaşatan ve bu sevinci bize bahşeden ölmez şehitlerimizin hatırasını minnetle, rahmetle yad ediyoruz. Bizim gazilerimiz, askerlerimiz vatanımızı koruyan her kardeşimize can sağlığı ve güç diliyorum. Bugünü biz Azerbaycanlı olmanın gururuyla kutluyoruz. Bugün çünkü biz çok başarılı, çok güçlü ve özgür bir devletin temsilcileriyiz. Bugünü böyle yaşamak çok daha gururlu. Bu sevinci ikinci vatanımız Türkiye’de kutluyoruz. Her zaman Türkiye yanımızda oldu. 1918 yılında biz ilk cumhuriyeti kurduğunuzda bizi ilk Türkiye tanıdı. 1991 yılında bağımsızlığımızı yeniden kazandığımız da yine Türkiye ilk tanıdı. Her zorluğumuzda bizim kaderimizi paylaşan her başarımızda bizim sevincimizi paylaşan Türkiye’dir. Türkiye bizim dostumuzdur, kardeşimizdir, müttefikimizdir. Karabağ zaferinden nasıl bize destek olduysa Karabağ’ın yükselmesinde, kalkınmasında yine yanımızdadır. Tüm Türkiye ve halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

“Onlar fedakârlıkları ve cesaretleriyle nesilden nesille gururla anlatılacak bir destan yazdılar”

Programa davetli olarak katılan İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, "Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını 104’üncü yılı kutlu olsun. ’Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez’ diyen Mehmet Emin Rasulzade’yi Azerbaycan Millî Şura mensuplarını, Can Azerbaycan’ın bağımsızlığı için toprağa düşen şehitlerimize Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Onlar fedakârlıkları ve cesaretleriyle nesilden nesile gururla anlatılacak bir destan yazdılar. Ebedî kardeşliğimizin nişanesi oldular. Hep söylediğimiz gibi dünya durdukça da söylemeye devam edeceğimiz bir söz var. ’Azerbaycan’ın aydınlığı aydınlığımız, sevinci sevincimiz, azatlığı azatlığımız, kaderi kaderimiz, kederi kederimizdir’" şeklinde konuştu.

Kutlama programı halk sanatçısı Alihan Samedov ve Nezaket Teymuzovan’ın konserleriyle devam etti.