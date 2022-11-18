Azerbaycan İsrail’de büyükelçilik, Filistin’de diplomatik temsilcilik açıyor

Azerbaycan Milli Meclisi genel kurulunda İsrail’de büyükelçilik, Filistin’de diplomatik temsilcilik açılması konusu görüşüldü. Milletvekilleri, Azerbaycan’ın İsrail’in başkenti Tel Aviv’de büyükelçilik açmasına ve Filistin’in Ramallah kentinde diplomatik temsilcilik açmasına ilişkin yasa tasarılarını kabul etti. Genel kurulda ayrıca Azerbaycan’ın Arnavutluk ve Kenya’da büyükelçilik açmasına karar verildi. Arnavutluk’taki büyükelçiliği başkent Tiran’da ve Kenya’daki büyükelçiliği ise başkent Nairobi’de açılacak.

Milli Meclis’in bugün yapılan genel kurul toplantısında konuşan milletvekili Samad Seyidov, uluslararası kuruluşlarda İsrail’in Azerbaycan’a desteğini her zaman gördüklerini ifade etti. İsrail’in 1993’te Azerbaycan’da büyükelçilik açtığını belirten Seyidov, “Şimdi de İsrail’in desteğini görüyoruz. Uluslararası kuruluşlarda çalışanlar bunu biliyor, ABD’de, Avrupa’da, diğer tüm kıtalarda da bunu biliyorlar. Özellikle dost ülke (İsrail) 44 günlük Vatan Muharebesi’nde Azerbaycan’a yardım etti. Azerbaycan’ın haklı sesine destek veren bu ülke ile ilişkilerimizi genişletmeliyiz" dedi.

Bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Tel Aviv’de büyükelçiliğin açılmasına ilişkin belgeyi sunduğunu kaydeden Seyidov, "Bununla Azerbaycan-İsrail ilişkileri daha yüksek, yeni bir düzeye ilerliyor. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımıza özel şükranlarımızı ifade etmemiz gerekiyor. Halklarımız arasında ilişkiler gelişecek. Büyükelçiliğin açılmasından sonra bizim haklı sesimizi daha dikkatli, özel bir dikkatle dinlemeye başlayacaklar” diye konuştu.