Azerbaycan: "İran’ın güvenliği sağlamakla ilgili yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekirdi"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran’daki büyükelçiliğe yapılan silahlı saldırıya yönelik yaptığı açıklamada, "İran tarafının, Büyükelçiliğin bulunduğu ülke olarak Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’nden doğan Büyükelçiliğin ve çalışanlarının güvenliğini sağlamakla ilgili yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekirdi" denildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğe yapılan silahlı saldırıya ilişkin İran’ın, "diplomatik misyonun güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri almadığına" işaret edildi. Açıklamada, "Azerbaycan Cumhuriyeti’nin İran İslam Cumhuriyeti’ndeki Büyükelçiliğine yönelik hain terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. İran tarafının, Büyükelçiliğin bulunduğu ülke olarak Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’nden doğan Büyükelçiliğin ve çalışanlarının güvenliğini sağlamakla ilgili yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekirdi" ifadeleri kullanıldı.

"Gereken hassasiyet gösterilmedi" mesajı

Daha önce de İran’daki diplomatik misyonları tehdit etmeye yönelik girişimler olduğu hatırlatılan açıklamada, "Bu tür durumların önlenmesi ve diplomatik misyonlarımızın güvenliğini sağlamaya yönelik önlemler alınması için İran’la temaslarda sürekli gündeme getirilmiştir. Maalesef son kanlı terör saldırısı, bu yöndeki ısrarlı çağrılarımıza gereken hassasiyeti göstermemenin ciddi sonuçlarına işaret etmektedir. İran’da son dönemde ülkemize yönelik Azerbaycan karşıtı kampanyanın diplomatik misyonumuza yönelik bu tür saldırıları teşvik ettiği kanaatindeyiz" denildi.

"Azerbaycan tüm imkanları, faillerin tespit edilmesi ve gerekli şekilde cezalandırılması için kullanacaktır"

Açıklamada, "İran tarafından söz konusu terör saldırısının faillerinin ve bu kanlı eylem emrini verenlerin bir an önce tespit edilerek en ağır şekilde cezalandırılmasını kararlılıkla talep ediyoruz. Azerbaycan tarafı, ilgili uluslararası mekanizmaların sağladığı tüm imkanları, faillerin tespit edilmesi ve gerekli şekilde cezalandırılması için kullanacaktır. Terör saldırısı sonucu yaranmış durumda büyükelçilik çalışanları ve aile bireylerinin tahliyesi yönünde uygun önlemlerin alınması planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.