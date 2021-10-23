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Azerbaycan-İran gerginliği panelde masaya yatırıldı

Ankara’da “Azerbaycan-İran Gerginliği ve Türkiye’nin Pozisyonu” konulu panel düzenlendi.

Politika 23.10.2021, 17:46
Azerbaycan-İran gerginliği panelde masaya yatırıldı

Ankara’da “Azerbaycan-İran Gerginliği ve Türkiye’nin Pozisyonu” konulu panel düzenlendi.

Ankara’da bir otelde HürTürk Platformu’nun koordinesinde Azerbaycan-İran Gerginliği ve Türkiye’nin Pozisyonu konulu panel gerçekleştirildi. Panele Azerbaycan Milli Direniş Teşkilatı ve Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi’nden yetkililer ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı. Panelin saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı’nın okunmasıyla başlamasının ardından HürTürk Platformu adına Gökşen Anıl Ulukuş ve Bekir Ali Yüksel “Azerbaycan-İran Gerginliği ve Türkiye’nin Pozisyonu” konulu konuşmalarını yaptı.

Ulukuş, Karabağ zaferindeki İlham Aliyev’in başarısını tebrik ettikten sonra İran’ın, Azerbaycan’a meydan okuyarak 50 milyonluk Azerbaycan Türklüğüne ve 85 milyon Türkiye’ye meydan okuduğunu dile getirdi.

İran, Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinin özellikle son 30 yılına dikkat çeken Bekir Ali Yüksel, tehditkar siyasetin bölge istikrarına zarar verdiğini, Karabağ’daki galibiyetin ve Bakü’deki zafer töreninin Azerbaycan ve Türkiye’yi git gide yakınlaştırdığını ifade etti.

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