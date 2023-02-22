Azerbaycan: "İnsan hakları ihlallerinden dolayı Ermenistan’ı sorumlu tutmaya devam edeceğiz"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın, ağır insan hakları ihlallerinden dolayı Ermenistan’ı sorumlu tutmaya devam edeceğini açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ve Azerbaycan’ın Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) birbirlerine karşı açtığı Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin (IAOKİS) ihlal edildiği ile ilgili verilen kararın ardından açıklama yaptı. Açıklamada, 7 Aralık 2021 tarihli ön karara göre, Ermenistan’ın hala taraflar arasındaki sorunu tırmandırmaktan kaçınma yükümlülüğü altında olduğunun mahkeme tarafından kabul edilmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi. UAD’ın, Ermenistan’ın mayın yerleştirmesinin geçici tedbirlere uygun olmadığı yönünde önceden alınan kararının yeniden gözden geçirilmemesinin doğru bir karar olmadığı ve Azerbaycan’ın bu konuda Ermenistan’ı sorumlu tutmaya devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan Uluslararası Adalet Divanı’nın, Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın protesto düzenleme ve desteklemeyi durdurmasını istemesi ile Karabağ’a "doğal gaz ve diğer hizmetlerin arzının sağlaması" yönündeki talebinin reddedilmesi de Azerbaycan tarafından olumlu karşılandı. Azerbaycan’ın uluslararası hukuka uygun olarak tüm insanların haklarını korumaya devam edeceği ve Ermenistan’ı devam eden ağır insan hakları ihlallerinden dolayı sorumlu tutmayı sürdüreceği aktarıldı.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından açıklanan kararda, Azerbaycan-Ermenistan-Rusya arasından imzalanan üçlü bildiride de ifade edildiği üzere, "Laçın Koridoru, Rusya Federasyonu barış güçlerinin kontrolü altındaki Dağlık Karabağ ve Ermenistan arasında bağlantı sağlayacak. Azerbaycan, Laçın Koridoru’nun her iki yönünde de hareket eden kişilerin, araçların ve kargoların güvenliğini garanti altına alacak" ifadeleri kullanılmıştı. Kararın, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme (IAOKİS) çerçevesindeki yükümlülüklere uygun olarak alındığı belirtilmişti.

Öte yandan mahkeme, Ermenistan’ın mahkemeye sunduğu "Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki sakinlerin doğal gaz ve diğer hizmetlerini kesintiye uğrattığına" dair iddialarını yeterli gerekçelere dayanmadığını belirterek bir yaptırım uygulanmayacağını açıklamıştı. Nihai sonuç açıklanana kadar geçerli olacak yeni kararlar, 2’ye karşı 13 oyla kabul edilmişti.