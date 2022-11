Azerbaycan ile Türkiye arasında “aile, kadın ve çocuk politikaları" alanında işbirliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi arasında Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları Alanında İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokolün imza törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova katıldı. İmza töreni öncesi basına konuşan Bakan Yanık ve Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Muradova, geçtiğimiz yıl imzalanan Şuşa Beyannamesi ile yeni bir dönemin açıldığını ve iki ülke arasındaki dostane ilişkinin en güçlü döneminde bulunduklarını belirtti.

Bakan Yanık, iki ülkenin aile, toplum, çocuk, kadın ve sosyal hizmetler alanındaki sosyal meselelerde karşılıklı fikir alışverişinde bulunup, tecrübe aktarımı yaparak ilişkilerini daha ileri düzeye taşıyacağını belirtti. Tek millet iki devlet anlayışının çok içten bir şekilde yaşandığını belirten Bakan Yanık, “Bugün sevgili bakanımız, çok kıymetli dostum, kız kardeşim sevgili Bahar Muradova’yı tekrar ülkemizde ağırlamaktan son derece mutluyum. Türkiye ve Azerbaycan iki dost ve müttefik ülke olmanın ötesinde gerçekten tek millet iki devlet anlayışını çok içten ve gerçek bir biçimde yaşayan ve şükürler olsun ki tarihinde ilişkilerin en güçlü olduğu ve birbirimize en yakın olduğumuz bir dönemi yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlarımızın dostluğu ve yakınlığı, kuşkusuz Azerbaycan ile Türkiye’nin ilişkilerinin bu kadar gelişmesinde çok önemli bir yer tutuyor” dedi.

“Şuşa Beyannamesi, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde yeni bir dönemi açtı”

İki bakanlık olarak toplumu ilgilendiren birçok alanda karşılıklı tecrübe aktarımı yapacaklarını belirten Derya Yanık, “Geçtiğimiz yıl imzalanan Şuşa Beyannamesi, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde yeni bir dönemi açtı. Bundan sonra her türlü alanda tam bir müttefiklik ilişkisi geliştirmek üzere çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Kuşkusuz Şuşa Beyannamesi’nin oluşturduğu ruhla biz de iki bakanlık olarak aile, toplum, çocuk, kadın ve sosyal hizmetler alanındaki sosyal meselelerde çalışmalarımızı geliştirmek, hızlandırmak ve karşılıklı tecrübe aktarımını hayata geçirmek üzere çok heyecanla çalışmalarımıza başladık” dedi.

“Türkiye olarak her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız”

Türkiye olarak Azerbaycan’ın her zaman yanında olduklarını belirten Bakan Yanık, “Benim Azerbaycan ziyaretimde son rötuşlarını yaptığımız mutabakatımızı bugün burada kıymetli bakanımızla birlikte imzalayacağız. Bu anlamda gerçekten çok heyecanlıyım. Türkiye olarak her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız ve hep yanında olmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde Azerbaycan’ın da ön Asya’da Türkiye’nin en önemli müttefiki olarak her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz. Bunun güveniyle milletimizin işbirliğini, karşılıklı dayanışmasını güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Mutabakatımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bundan hiç kuşkum yok doğrusu” diye konuştu.

Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova ise, Türkiye ve Azerbaycan’ın bir millet iki devlet olduğunu söyleyerek, her zaman bu iki kardeş ülkenin birbirinin yanında olması gerektiğini söyledi. Azerbaycan’ın iyi gününde de kötü gününde Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde el uzattığını söyleyen Muradova, bu mutabakatı imzalamaktan oldukça memnuniyet duyduğunu belirtti.