Azerbaycan ile Ermenistan demir yolu hattının yeniden açılmasında uzlaştı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Azerbaycan ile Ermenistan’ın Azerbaycan’ın batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ni birbirine bağlayan demir yolu hattının yeniden açılması konusunda ortak mutabakata vardığını açıkladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Ermenistan Başbakan Yardımcı Mher Grigoryan’ın katılımıyla dün Moskova’da gerçekleştirilen 12. Üçlü Çalışma Grubu Toplantısı’nın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Overçuk, yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ulaşım bağlantılarının açılması konusunda önemli mesafelerin kat edildiğini belirtti.

İki ülke demir yolu hattının yeniden açılması konusunda uzlaştı

Overçuk, "Özellikle Arazdeyen (Yeraskh)-Culfa-Ordubad-Mehri-Horadiz güzergahındaki demir yolu bağlantısının yeniden açılması ve düzenlenmesine yönelik somut adımların hayata geçirilmesi konusunda ortak mutabakata varıldı. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderleri müzakerelerin sonuçları hakkında bilgilendirilecek. Taraflar, Üçlü Çalışma Grubu bünyesinde çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldı” ifadelerini kullandı.

Demir yolu hatları işgal döneminde yıkılmıştı

Sovyetler Birliği döneminde var olan Arazdeyen (Yeraskh)-Culfa-Mehri-Horadiz demir yolu hattı, Azerbaycan topraklarının Ermenistan işgali sonucu yıkılmıştı.

2020 yılında 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı’ndan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından imzalanan üçlü bildiride eski ulaşım hatlarının yeniden açılmasına ilişkin bir maddeye de yer verilmişti.