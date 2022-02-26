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Azerbaycan halkı Hocalı Katliamı’nı 30. yıl dönümünde anıyor

Azerbaycan’daki Hocalı Katliamı’nda hayatını kaybeden 613 kişi için düzenlenen anma törenine katılan Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, "Türkiye bu davada yine Azerbaycan’ın yanındadır" dedi.

Politika 26.02.2022, 13:41
Azerbaycan halkı Hocalı Katliamı’nı 30. yıl dönümünde anıyor

Azerbaycan’daki Hocalı Katliamı’nda hayatını kaybeden 613 kişi için düzenlenen anma törenine katılan Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, "Türkiye bu davada yine Azerbaycan’ın yanındadır" dedi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Hocalı Katliamı’nın 30. yıldönümünde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bakanlar, milletvekilleri ile birlikte çok sayıda bürokrat Hocalı Anıtı’nı ziyaret etti. Gerçekleştirilen yürüyüşe katılan Aliyev, tören alanına gelerek anıta çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mehriban Aliyeva anıta gül bırakırken hükümet, askeri yöneticiler de törende hazır bulundu.

"Türkiye bu davada yine Azerbaycan’ın yanındadır"

Gruplar halinde tören alanına alınan Azerbaycanlılar, Ermenilerin katlettiği 613 kişini anmak ve saygı duruşunda bulunmak için Hocalı Anıtı’na akın etti. Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da büyükelçilik çalışanları ile birlikte Hocalı Abidesi’ni ziyaret etti. Katliamın 30. yılı boyunca tarihçiler, siyasetçilerin uluslararası platformlarda çok büyük mücadele verdiklerini belirten Bağcı, “25-26 Şubat 1992 tarihinde Hocalı’da başlayan ve 613 kardeşimizin şehit edilmesi sonrasında Azerbaycan’ın uluslararası platformlarda adalet arayışı sürekli olmuştur. Türkiye’de bu çerçevede bütün platformlarda, bu haklı davada Azerbaycan’ın yanında olmuştur ve savunusunu yapmıştır. Bugün 4 bine yakın kardeşimizin birinci Karabağ Savaşı’nda akıbeti hala belli değildir. Ölümüdür dirimidir, ölüyse mezarı nerededir hala belli değildir ve bu husustaki Azerbaycan’ın adalet arayışı, Hocalı’ya adalet arayışı haklı bir davadır. Türkiye bu davada yine Azerbaycan’ın yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir” dedi.

“Türkiye Azerbaycan’ın yanına olmaya devam edecektir”

Birinci ve İkinci Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan’ın çok sayıda şehit verdiğini kaydeden Bağcı, “Hayatlarını kaybedenler oldu. Karabağ savaşında tarihi ve kültürel mirasa yapılan saldırılar oldu. Gene bu da uluslararası hukuk çerçevesinde Azerbaycan’ın takip ettiği davalardan bir tanesidir. Bu hususta Türkiye Azerbaycan’ın bu davalarında, her 2 davada da, hem adalet arayışı hem de Karabağ’da hunharca yapılan saldırılara yönelik yanında olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“Acılarımız hala taze”

Hocalı Katliamı’ndan 30 yıl geçmesine rağmen halen açılarının taze kaldığını belirten Mehriban Ebilova,“Burada bizim için sadece rakamlar değişti. Kardeşimi kaybetme acısıyla 30 yıldır yaşıyoruz. Bu acıları cümlelere sığdırıp söylemek çok zor. Bugün şehitlerimizin önünde baş eğiyorum. Şehit annelerinin, ablalarının karşısında bağ eğiyorum. O evlatlar gururları ve namuslarıyla göz kırpmadan canlarını vatan için verdi. Çünkü biz Türk halkıyız, Azerbaycan halkıyız. Kanımızda akan kan, namusumuz, vicdanımız ve onurumuzdur” dedi.

Bu yıllara kadar Karabağ dediğinde canlarının çok acıttığını belirten Ebilova,“Ancak artık Karabağ bizimdir. O topraklara ayak bastık. Kardeşlerimizin, evlatlarımızın, atalarımızın ruhlar şad oldu. Çünkü artık Karabağ kurtarıldı. Allah bütün şehitlerimize rahmet etsin. Bütün şehit yakınlarının karşısında baş eğiyorum” diye konuştu.

Hocalı Katliamı

Rusya’nın desteğini alan Ermeni güçleri 26 Şubat 1992 tarihinde, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ Bölgesi’ndeki Hocalı kasabasında Azerbaycanlı sivilleri toplu şekilde katletmişti. Hocalı’da 106’sı kadın ve 63’ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan Türkü katledilirken, 150 kişi kaybolmuş, 487 kişi de ağır yaralanmıştı. Naaşlar üzerinde yapılan incelemelerde ise insanların yakıldığı, gözlerinin oyulduğu ve başlarının kesildiği ortaya çıkmıştı.

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