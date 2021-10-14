Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Dışişleri bakanları Minsk’te bir araya geldi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Belarus’un başkenti Minsk’te Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya gelerek, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı kapsamında Rusya’nın girişimiyle Mirzoyan ile görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Belarus’un başkenti Minsk’te Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi. Bayramov, Minsk’te Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı kapsamında Rusya’nın girişimiyle Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüşme gerçekleştirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Bayramov’un görüşmede, Azerbaycan’ın bölgedeki çatışma sonrası durum ve iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusundaki tutumunu dile getirdiği, 10 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021’de imzalanan üçlü bildirilerin tam olarak uygulanmasının önemini vurguladığı kaydedildi. Görüşmede, Azerbaycan’ın Ermenistan ile arasındaki ilişkileri, uluslararası hukuk ilkeleri, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığına saygı temelinde normalleştirmeye hazır olduğunu belirtildi. Bu bağlamda, Azerbaycan’ın Ermenistan ile sınırlarının belirlenmesi sürecine ilişkin müzakerelerin başlatılmasının önemli olduğu kaydedildi. Ayrıca, bölgedeki tüm ulaşım iletişimlerinin açılmasına ilişkin anlaşmaların uygulanmasının önemine de dikkat çekildi.

Aynı zamanda, işgalden kurtarılan bölgelerde mayın tehdidinin insan hayatını doğrudan tehdit ettiğini belirterek, Ermenistan’ın gerçek mayın haritalarının vermesi gerektiğini vurgulayan Bayramov, kurtarılan bölgelerde yürütülen imar çalışmalarından da bahsetti.