Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasındaki üçlü toplantı başladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’in Belçika’nın başkenti Brüksel’deki toplantısı başladı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında yapılması planlanan üçlü toplantı başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Aliyev’in AB Konseyi Başkanı Michel’in katılımıyla Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldiği ifade edildi.

Toplantıda Güney Kafkasya’daki güvenlik durumunun ve diğer konuların ele alınması bekleniyor.