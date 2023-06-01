Azerbaycan, Ermenistan, Fransa, Almanya ve AB arasındaki görüşme sona erdi

Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi kapsamında Azerbaycan, Ermenistan, Fransa, Almanya ve Avrupa Birliği (AB) arasında gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, “Kişinev toplantısı, 21 Temmuz’da Brüksel’de yapılacak bir sonraki toplantı için çok iyi bir hazırlıktı” dedi.

Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi kapsamında Moldova’nın başkenti Kişinev’de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, toplantının ardından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Aliyev, Başbakan Paşinyan, Cumhurbaşkanı Macron ve Başbakan Scholz ile çok güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Michel, “Mayıs ayında Brüksel’de görüştüğümüz konuları gözden geçirme, koordinasyon, güvenlik, sınır belirleme ve barış anlaşmasını tartışma fırsatı bulduk. Bu toplantı, 21 Temmuz’da Brüksel’de yapılacak bir sonraki toplantı için iyi bir hazırlıktı. Bu da çok çalıştığımız anlamına geliyor” dedi.

İlişkilerin normalleşmesine yönelik tüm olumlu çabaları desteklediklerini vurgulayan Michel, “Avrupa Siyasi Topluluğu’nun İspanya’da yapılacak bir sonraki toplantısı çerçevesinde Cumhurbaşkanı Aliyev, Başbakan Paşinyan, Başbakan Scholz ve Cumhurbaşkanı Macron’u yeniden bir toplantıya davet etmek niyetinde olduğumuzu belirttik. Bu, Avrupa Birliği’nin ilişkilerin normalleşmesi yönünde daha fazla ilerleme kaydetmesine yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımız anlamına gelir” dedi.