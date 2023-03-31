Azerbaycan Dışişleri: "Milletvekili Mustafa’ya yönelik saldırıda ilk izler İran’ı işaret ediyor”

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Azerbaycanlı milletvekili Fazıl Mustafa’ya gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmada ilk izlerin İran’ı işaret ettiğini söyledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani’nin Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un İsrail ziyaretin ilişkin iddialarına yanıt verdi. Bayramov’un İsrailli mevkidaşıyla gerçekleştirdiği basın toplantısında, İran aleyhinde herhangi bir beyan ifade etmediğini belirten Hacızade, bu hususta İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı Azerbaycan karşıtı bir adım olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Hacızade, Azerbaycan’ın kendi topraklarının üçüncü ülkelere karşı kullanılmasına asla izin vermediğini ifade etti.

"Milletvekili Mustafa’ya yönelik saldırıda ilk izler İran’ı işaret ediyor”

Son dönemde İran’da ise Azerbaycan’a yönelik tehditlerde bulunulduğunu ve provokasyonlar yapıldığını aktaran Hacızade, "Buna İran tarafından Azerbaycan sınırları boyunca askeri tatbikatlar yapılmasını, sınırlar üzerinde askeri uçuşlar gerçekleştirilmesini, İranlı yetkililerin Azerbaycan karşıtı açıklamalarını, Devrim Muhafızları gibi İran güvenlik kurumları tarafından hatta çocukların da dahil edilerek Hudaferin köprüsü yakınında Azerbaycan’a karşı tehdit içerikli videoların hazırlanmasını ve paylaşılmasını, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yönelik terör saldırısını, Milletvekili Fazıl Mustafa’ya yönelik terör eylemi soruşturmasının ilk izlerinin İran’ı işaret etmesini örnek gösterebiliriz” ifadelerini kullandı.

"Sözcü Kenani’nin açıklamasını şiddetle kınıyoruz"

Hacızade, bugün İran-Ermenistan kardeşliğinin tüm bölge için tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirterek, “İran, son 30 yılda Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgaline sessiz kalarak göz yummuştur. Karabağ ve Doğu Zengezur’un işgali ve bu toprakların yağmalanması, bölgelerdeki evlerden sökülmüş taşların İran pazarlarında satılması, 67 camiden 65’inin tahrip edilmesi ve hakaret edilmesine İran tarafından aldırış edilmediği iyi bilinmektedir. Bahsedilenlerle ilgili olarak Sözcü Kenani’nin açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Bu açıklama, Azerbaycan-İran ilişkilerinde kriz oluşturulmasına yönelik bir adımdır" dedi.

Hacızade, İran tarafının tehditlerinin Azerbaycan’ı asla korkutamayacağının altını çizerek, “İran topraklarından Ermenistan’a gönderilen askeri desteğe rağmen Azerbaycan ordusu 2020 yılında işgalci Ermenistan ordusunu darmadağın etmiştir. Azerbaycan’a yönelik her türlü saldırganlık ve provokasyon bundan sonra da kararlılıkla önlenecektir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kenani, Bayramov’un İsrail ziyareti sırasında dile getirilen fikirlerin İran’ın ulusal güvenliğine aykırı olduğunu iddia etmişti.