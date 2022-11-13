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Azerbaycan Dışişleri Bakanından Çavuşoğlu’na taziye mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonla arayarak, İstanbul’da meydana gelen patlamaya ilişkin taziye dileklerini iletti.

Politika 13.11.2022, 20:32
Azerbaycan Dışişleri Bakanından Çavuşoğlu’na taziye mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonla arayarak, İstanbul’da meydana gelen patlamaya ilişkin taziye dileklerini iletti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov, İstanbul’da meydana gelen patlamaya ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonla arayarak, taziye dileklerini iletti.

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