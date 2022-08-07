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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov’dan Türkiye’ye ziyaret

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un 13’üncü Büyükelçiler Konferansı’na katılmak üzere 8-9 Ağustos tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Politika 07.08.2022, 12:14
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov’dan Türkiye’ye ziyaret

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un 13’üncü Büyükelçiler Konferansı’na katılmak üzere 8-9 Ağustos tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, sayın bakanımızın davetine icabetle 13’üncü Büyükelçiler Konferansı’na katılmak üzere 8-9 Ağustos 2022 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Dışişleri Bakanı Bayramov’un 13’üncü Büyükelçiler Konferansı’nda büyükelçilerimize hitap etmesi öngörülmektedir” denildi.

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