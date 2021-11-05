Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: “İran-Azerbaycan ilişkilerinin olumlu yönde gelişeceğinden eminim”

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, son dönemde Azerbaycan ve İran arasında yaşanan gerginliğe değinerek, “İran-Azerbaycan ilişkilerinin olumlu yönde gelişeceğinden eminim” dedi.

Azerbaycan’ın dış politikasındaki önceliğinin bütün ülkelerle dostluk ilişkilerinin korunması ve geliştirilmesi olduğunu belirten Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, “Bu özellikle yakın ve komşu ülkelerle ilgilidir. İran ve Azerbaycan ilişkileri her zaman bu yönde gelişmiştir ve bunun örneği olarak bu yıllarda iki ülke arasında olan çok sayıdaki projeler hakkında bilgi vermiştim” dedi.

“Azerbaycan-İran ilişkilerinin her zaman olduğu gibi olumlu yönde gelişeceğinden eminim”

Son aylarda bazı olaylarla ilgili düşünce farklılıklarının olduğunu vurgulayan Bayramov, “Bunun sonucunda iki taraftan da gelen bazı düşüncelerin söylenmesidir. Sorunlara gerçekçi bakmalıyız. Diğer komşu ülkeler de dahil olmak üzere herhangi iki ülke arasında anlaşmazlıklar olabilir. Bu bir istisna değildir. Azerbaycan’ın tutumu, anlaşmazlık halinde bunun komşuluk ilişkileri çerçevesinde tartışılması ve çözüm bulunması gerektiği yönündedir. Geçtiğimiz haftalarda İranlı meslektaşımla bu konularda telefon görüşmelerimiz oldu. Diplomatik kanallardan resmi ve gayri resmi istişarelerde bulunduk. Bu konular doğrultusunda olumlu adımlar atıldığını ve bundan sonra da atılacağını düşünüyorum. Azerbaycan-İran ilişkilerinin her zaman olduğu gibi olumlu yönde gelişeceğinden eminim. Bizi iki yakın komşu olarak birleştiren bağlar var. Birlikte halklarımızın ve devletlerimizin refahı için projeler uygulayabiliriz” ifadelerini kullandı.