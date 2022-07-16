Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermenistanlı mevkidaşı Mirzoyan ile görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile yaptığı görüşmede, Ermenistan silahlı güçlerinin Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerektiğini belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te bir araya geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Bakanların, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesiyle ilgili bir dizi konuyu ele aldığı, Azerbaycan ve Ermenistan’ın yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve gelecekte atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

İki ülke arasındaki savaş sonrası, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ilişkilerin ilerleme sağlanmasına odaklanılması gerektiğini belirten Bakan Bayramov, bu bağlamda Ermenistan silahlı güçlerinin Azerbaycan topraklarından çekilmesi başta olmak üzere Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin imzaladığı Üçlü Beyannamelerin tüm hükümlerinin uygulanması gerektiğini vurguladı. Bakan Bayramov görüşmede, yaklaşık 4 bin kayıp Azerbaycanlının akıbetinin aydınlatılmasının önemine de dikkat çekti.

Bakanların ayrıca Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki doğrudan diyaloğun sürdürülmesinin önemine dikkat çektiği kaydedildi.

Görüşmenin sonunda Bayramov ve Mirzoyan, görüşmeyi organize ettiği için Gürcistan’a teşekkürlerini iletti.