Azerbaycan devleti Tunahan Kuzu’yu teşekkür ödülü ile taçlandırdı

Meclis tartışmaları sonucunda Azerbaycan devletine çeşitli partiler tarafından yaptırım uygulanması talep edilmiş ve sözde Ermeni soykırımı yine DENK partisi hariç diğer bütün partiler tarafından tanınmış idi.

Azerbaycan devleti gelişmeler sonrasında Karabağ’daki haklı mücadeleye destek veren ve Hollanda parlamentosunda uluslarası hukuku tek başına savunan Tunahan Kuzu’ya teşekkür ödülü ile taçlandırdı. Tunahan Kuzu’ya bizzat Azerbaycan büyükelçisi Fikrat Akhundov tarafından sunulan ödülde dünya barışına, Azerbaycanın uluslararası hukuk çerçevesinde haklı mücadelesine destek verdiği ve hakikatı savunduğu için Tunahan Kuzu’ya müteşekkir olduklarını belirtti.

Kuzu ise bu ödül tarafından onurlandırıldığını ve Azerbaycan devletine teşekkür ettiğini belirtirken duygularını ‘DENK partisi olarak her zaman hakkı savunduk ve uluslararası hukukun gerçekleşmesi için mücadele verdik ve bu mücadeleyi 17 mart 2021 tarihli genel seçimlerden sonrada devam ettireceğiz’ sözleri ile ifade etti.