Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev nevruz ateşini yaktı

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Karabağ’ın Terter ilinin Sugovuşan kasabasında baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı’nın ateşini yaktı.

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, eşi Mehriban Aliyeva ile Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’ın Sugovuşan kasabasında nevruz ateşini yakarak ulusa seslendi. Azerbaycan halkını Nevruz Bayramı nedeniyle tebrik eden Aliyev, tarihi zaferin ardından Nevruz Bayramı’nı ikinci kez Karabağ’da kutladıklarını belirtti. Nevruz ateşinin Karabağ’da yakılmasının bir gelenek haline geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Aliyev, “Nevruz’u burada, anavatanımız Karabağ’da kutluyoruz. Azerbaycan halkı yüzyıllardır Karabağ’da yaşadı. Ermeniler halkımıza karşı bir saldırı politikası izledi ve yaklaşık 30 yıl boyunca ana vatanımız Karabağ ve Doğu Zengazur’un bir kısmı Ermenilerin elindeydi. Bunun bitmesi gerekiyordu ve bitti. Hiçbir müzakerenin, hiçbir siyasi adımın bizi hedefimize yaklaştırmadığını gördük. Gördük ve biliyorduk ama haklarımızı korumak ve tarihi adaleti yeniden sağlamak için daha güçlü ve daha kararlı olmalıydık. Azerbaycan devleti, Azerbaycan ordusu, tüm Silahlı Kuvvetlerimiz 2020 yılında bu tarihi görevi yerine getirmiştir. Savaştık, kan döktük, şehit verdik, yurdumuzu Ermeni işgalinden kurtardık ve Karabağ’a döndük. Biz buraya yerleştik, buraya döndük, memleketimize döndük. Tüm Karabağ ve Doğu Zengazur’a geniş çaplı imar projeleri yapılıyor, şehirler ve köyler yeniden inşa ediliyor. Tabii ki asıl görevimiz göç etmeye zorlanmış kişileri bir an önce anavatanlarına döndürmektir” dedi.

"Tarihi topraklarımızda ebediyen yaşayacağız"

Karabağ’ın imarı için Azerbaycan’ın yeteri kadar güçlü olduğunu belirten Aliyev, “Savaşın üzerinden 1 yıldan biraz fazla zaman geçmesine rağmen şimdiden inşa ediyoruz. Tüm planlara, amaçlanan tüm hedeflere ulaşacağımıza ve başaracağımıza eminim. Bugünün güçlü Azerbaycan’ı bütün bunları yapabilir. Siyasi irade var, ekonomik güç var, halkımızın seferberliği var, milli dayanışma zirvede ve elbette şanlı tarihi zaferimiz her birimiz için gurur kaynağı. Muzaffer bir devletin vatandaşları olduğumuz için haklı olarak gurur duyuyoruz, ordumuzla gurur duyuyoruz, halkımızla gurur duyuyoruz. Bizi mutlu eden gençlerimizle gurur duyuyoruz ve sonsuza kadar gurur duyacağız. Karabağ’a ve Doğu Zengazur’a ebediyen döndük ve burada tarihi topraklarımızda ebediyen yaşayacağız” diye konuştu.

"Azerbaycanlılar burada huzur içinde yaşayacaklar"

Karabağ’ın doğal güzelliklere sahip olduğunu ifade eden Aliyev, “Bugün bu güzel yerlere baktıkça topraklarımızın ne kadar güzel, dağlarımızın ne kadar heybetli olduğunu bir kez daha görüyorum. Bütün bu tarihi güzelliklere güzellikler katacağız. Azerbaycanlılar burada rahat, huzur, sükunet ve güvenlik içinde yaşayacaklar. Barış ve güvenliğin garantörü Azerbaycan devleti ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’dir. Kurtarılmış Karabağ’dan Nevruz Bayramı münasebetiyle sevgili halkıma tebriklerimi iletmekten mutluluk duyuyorum. Bu özel günde tüm Azerbaycan halkının harika tatilini bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Azerbaycan’ın her zaman hızla gelişmesi, yükselmesi ve önündeki tüm görevleri yerine getirmesi için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimi tekrar söylemek istiyorum. Karabağ Azerbaycan’dır” dedi.

Azerbaycan’da Nevruz Bayramı nedeniyle 27 Mart’a kadar resmi tatil ilan edildi.