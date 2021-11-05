banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu!
A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu!
Fahrettin Altun: Bakan Elvan görevinin başındadır!
Fahrettin Altun: Bakan Elvan görevinin başındadır!
Eminevim'de üst düzey atama
Eminevim'de üst düzey atama
Çeyrek 908 TL'ye çıktı
Çeyrek 908 TL'ye çıktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev: "Ermenistan, komşularıyla barış içinde yaşamak psikolojisini kabul etmeli"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Azerbaycan Diplomatik Akademisi (ADA) Üniversitesinde düzenlenen “Zaferin 44 Günü” Konferansında yaptığı konuşmada, “Ermenistan, komşularıyla barış içinde yaşamak psikolojisini kabul etmeli” dedi.

Politika 05.11.2021, 16:36
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev: "Ermenistan, komşularıyla barış içinde yaşamak psikolojisini kabul etmeli"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Azerbaycan Diplomatik Akademisi (ADA) Üniversitesinde düzenlenen “Zaferin 44 Günü” Konferansında yaptığı konuşmada, “Ermenistan, komşularıyla barış içinde yaşamak psikolojisini kabul etmeli” dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından Azerbaycan Diplomatik Akademisi (ADA) Üniversitesi’nde “Zaferin 44 Günü” Konferansı düzenlendi. Konferansa Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ADA Üniversitesi’nin Rektörü Hafiz Paşayev, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, diplomatlar, gaziler ve öğretim üyeleri katıldı.

“Son 30 yılda Azerbaycan devleti tüm zorluklarla tek başına mücadele etti”

Bir yıl önce Azerbaycan ordusunun Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in önderliğinde işgal altındaki Karabağ topraklarında 30 yıllık işgale son verdiğini belirten Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, “Tarihin en şanlı sayfasının yazılmasında olağanüstü hizmetler vermiş şehitlerin rolü yadsınamaz" dedi. Bakan Bayramov, "Azerbaycan devletinin 30 yıldır bazı gerçekler karşısındaki duruşundan ve halkın direnişinden ve davranışlarından bahsetmek istiyorum. Ülkemizdeki toprak işgali gerçeğini, bir milyondan fazla mülteciyi ve yerinden edilmiş kişiyi hatırladığımızda, bunun ne kadar büyük bir zorluk olduğunu hissediyoruz. Bu dönemde Azerbaycan devletinin üçüncü güçlerin etkisine yenik düşmediğini ve tüm zorluklara tek başına göğüs geldi. Aynı zamanda Azerbaycan halkı büyük lider Haydar Aliyev olgusu etrafında toplandı ve zorluklara göğüs gerdi” ifadelerini kullandı. Bakan Bayramov, Azerbaycan’ın Ermenistan’la arasındaki sorunun barışçıl ve diplomatik yollarla çözülmesi için, kırmızı çizgini geçmemek şartıyla Azerbaycan’ın elinden gelen her şeyi yaptığını belirtti.

“Azerbaycan şimdiye kadar yaklaşık bin 700 Ermeni askerinin cenazesini teslim etti”

Azerbaycan’ın bugüne kadar yaklaşık bin 700 Ermeni askerinin cenazesini insancıl hukuka uygun olarak teslim ettiği vurgulayan Bayramov, “Birinci Karabağ Savaşı’nda kaybolan 4 bin kişinin akıbeti hala bilinmiyor. Ama biz farklı davrandık. Azerbaycan kış aylarında topraklarından Ermenistan’a doğalgaz taşınmasına izin verdi ve muzaffer, büyük bir güç olarak hareket etti. Biz 8 ayda bin 200 mayınlı alanı temizleyip Fuzuli Uluslararası Havalimanı’nı inşa ettik ve inşaat çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

“Ermenistan, komşularıyla barış içinde yaşamak psikolojisini kabul etmeli”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev ise 8 Kasım Zafer Günü ve 10 Kasım Bildirisinin imzalanmasıyla Güney Kafkasya’da köklü bir değişiklik yaşandığını belirtti. Haciyev, “Bu bölge için yeni fırsatlara yol açıyor. Burada Ermenistan devletinin ve Ermeni cemiyetinin esaslı bir şekilde düşünmesi lazım. Azerbaycan olarak Ermenistan’a ne yapacağını söyleyemeyiz" dedi. "Azerbaycan’ın teklifleri göz önündedir" diyen Haciyev, "Sayın Cumhurbaşkanı (Aliyev) Azerbaycan’ın barış anlaşması yapmaya hazır olduğunu bir kez daha söyledi. Ancak siyasi ve psikolojik olarak Ermenistan cemiyeti de değişmeli ve nihayetinde komşularıyla barış içinde yaşamak psikolojisini ve felsefesini kabul etmeli. Bundan sonra Güney Kafkasya’da geniş kapsamlı bir işbirliği mekanizmi oluşturabiliriz" ifadelerini kullandı.

Konferans kapsamında Karabağ’da Ermeniler tarafından tahrip edilen tarihi binaların ve Karabağ zaferiyle ilgili fotoğraf sergisi de yer aldı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6