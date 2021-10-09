Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Gürcistan’a taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Batum kentinde bir binanın çökmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’ye taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Batum kentinde dün 5 katlı binanın çökmesi ile yaşanan trajedinin ardından Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’ye taziye mesajı gönderdi. Aliyev mesajında, trajik olay nedeniyle son derece üzüldüğünü belirterek, “Kendim ve Azerbaycan halkı adına size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına bu faciadan nedeniyle başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifa diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Gürcistan’ın Batum kentinde dün 5 katlı bir bina kısmen çökmüştü. Dünden bu yana devam eden arama kurtarma çalışmalarında enkazdan çıkarılan 5 cansız beden ve yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden 2 kişi de dahil olmak üzere toplam 7 can kaybı olduğu açıklanmıştı. Gürcistan’da 11 Ekim “ulusal yas” günü ilan edilmişti.