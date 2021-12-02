Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, YÖK Başkanı Özvar’ı kabul etti

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye çalışma ziyaretinde bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de İlham Aliyev ile bir araya geldi. Azerbaycan-Türkiye dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarılı bir şekilde geliştiğinin kaydedildiği görüşmede, Özvar’ın ziyaretinin Azerbaycan ve Türkiye’nin ilgili kurumları arasındaki iş birliğinin gelişmesine katkı sağlayacağı ifade edildi. Azerbaycan’da ortak bir Azerbaycan-Türkiye üniversitesinin kurulması da dahil olmak üzere, eğitim alanındaki iş birliği perspektifleri ve diğer konularda da görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Özvar’ın, Aliyev’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettiği ve Aliyev’in de teşekkür ederek Özvar’dan, Erdoğan’a selamlarını iletmesini istediği belirtildi.

Özvar, 30 Kasım’da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden askerlerden dolayı Aliyev’e taziyelerini iletti.