Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Selçuk Bayraktar’ı kabul etti

"Kardeşlik görevi"

Cumhurbaşkanı Aliyev, Bayraktar’a teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a selamlarını iletmesini istedi. Aliyev, depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet dileyerek, Azerbaycan’ın Türkiye’ye yaptığı yardımı kardeşlik görevi olarak nitelendirdi. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara’da gerçekleştirdikleri görüşmeyi ve Erdoğan’ın Azerbaycan’a yaptığı ziyaretleri memnuniyetle hatırlatan Aliyev, Erdoğan’ın işgalden kurtarılmış topraklara yaptığı ziyaretlerin özel bir önem taşıdığını kaydetti. Türk savunma sanayisinde son yıllarda büyük başarılara imza atıldığını belirten Aliyev, bu hususta Baykar şirketinin faaliyetlerinin önemini vurguladı. Aliyev ayrıca, Baykar ürünlerinin Vatan Muharebesi (İkinci Karabağ Savaşı) sırasında Ermeni işgalcilerin askeri teçhizatının imhasında oynadığı role bir kez daha dikkat çekti.

Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin diğer tüm alanlarda olduğu gibi askeri ve savunma sanayi alanlarında da başarıyla geliştiğinin altı çizilerek, iş birliği perspektifleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bayraktar, görüşme sonrasında Aliyev’e, "Kızılelma maketi" ile "Bayraktar Akıncı poları" hediye etti.