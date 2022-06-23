Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’u kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü’ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u kabul etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi ziyaret düzenlediği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakan Lavrov ve beraberindeki heyeti kabul etti. Lavrov, Bakü temasları çerçevesinde yarın Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya gelecek ve görüşmenin ardından Bayramov ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyecek.