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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefonda görüştüğü bildirildi.

Politika 20.09.2021, 18:01
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefonda görüştüğü bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefonda görüştüğü belirtildi. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev’in görüşmede iktidardaki Birleşik Rusya Partisi’nin Duma seçimlerinde kazandığı seçim zaferi dolayısıyla Putin’i tebrik ettiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Aliyev, ayrıca Putin’e Perm şehrinde yaşanan olayda hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Putin’in ise Aliyev’e taziyesi nedeniyle teşekkür ettiği belirtildi.

Azerbaycan’la Rusya arasındaki işbirliği devam edecek

Görüşmede, iki liderin Azerbaycan ve Rusya arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda stratejik ortaklığa dayalı olarak başarılı bir şekilde geliştiğini vurguladığı aktarıldı. İki ülke arasındaki işbirliği ile ilgili konuların da ele alındığı görüşmede, yeni seçilen Rus Parlamentosu ile Azerbaycan Milli Meclisi arasındaki geleneksel dostluk ve işbirliğinin devam edeceği ifade edildi.

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