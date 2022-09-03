Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda gerçekleştirdiği görüşmede, Güney Kafkasya’daki mevcut durum ele aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Görüşmede, Güney Kafkasya’daki mevcut durumun ele alındığı ve iki liderin Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 10 Kasım 2020, 11 Ocak ve 26 Kasım 2021 tarihli üçlü anlaşmalarının uygulamasına olan kararlılıklarını dile getirdikleri belirtildi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, telefon görüşmesinde 31 Ağustos’ta Brüksel’de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı görüşme hakkında Devlet Başkanı Putin’e bilgi verdi.

Görüşmede, Ermenistan-Azerbaycan sınırında istikrar ve güvenliğin sağlanması, bölgedeki ekonomik ve ulaşım ilişkilerinin düzenlenmesi için koordineli çabaların önemine dikkat çekildi.

Azerbaycan ve Rusya arasındaki ekonomik ve ticari alanda ikili işbirliğinin bir dizi güncel yönlerinin ele alındığı görüşmede iki ülke arasında çeşitli düzeylerde temasların devam edeceği kaydedildi.