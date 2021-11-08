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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: “İkinci Karabağ Savaşı, şanlı tarihimizde parlak bir sayfadır”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "İkinci Karabağ Savaşı, şanlı tarihimizde parlak bir sayfadır. Azerbaycan halkı bütün kuvvetlerini seferber etmiş ve bu şanlı görevi yerine getirmiştir" dedi.

Politika 08.11.2021, 14:40
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: “İkinci Karabağ Savaşı, şanlı tarihimizde parlak bir sayfadır”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "İkinci Karabağ Savaşı, şanlı tarihimizde parlak bir sayfadır. Azerbaycan halkı bütün kuvvetlerini seferber etmiş ve bu şanlı görevi yerine getirmiştir" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ’ın incisi Şuşa’da düzenlenen 8 Kasım Zafer Günü törenine katıldı. Törende Azerbaycan askerleri bir araya gelen Aliyev, Azerbaycan’ın zaferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Şuşa’daki Cıdır ovasında Zafer Günü’nü kutladıklarını belirten Aliyev, “Tüm Azerbaycan bu şanlı bayramı kutluyor. Azerbaycan toprak bütünlüğünü ve tarihi adaleti yeniden sağladı. Düşmanı kendi topraklarımızdan kovarak tarihi görevimizi yerine getirdik. 44 gün içinde Azerbaycan, 30 yıl boyunca Ermenistan’ın tüm tahkimatlarını ve muharebe mevzilerini yıkarak, Ermeni ordusunu yok ederek tarihi bir zafer kazandı. Bu şanlı bayramı siz ve sizin gibi on binlerce askerimiz halkımıza armağan etti. İkinci Karabağ Savaşı, şanlı tarihimizde parlak bir sayfadır. Azerbaycan halkı bütün kuvvetlerini seferber etmiş ve bu şanlı görevi yerine getirmiştir. Azerbaycan halkının işgalle asla uzlaşmayacağını söyledim ve işgale son vermek için tüm gücümüzü seferber ettik ve düşmanı tarihi topraklarımızdan kovduk” dedi.

“Ermenistan ordusunu 44 günde yok ettik”

Karabağ’ın gerçeklerini ve işgalle ilgili Ermeni zulmünü dünya kamuoyuna aktarabildiklerini vurgulayan Aliyev, “Birinci Karabağ Savaşı’ndan sonraki ilk dönemde bunu başaramadık. Dolayısıyla dünyada savaşa, Ermeni-Azerbaycan Dağlık Karabağ ihtilafına dair çarpık bir algı oluştu. Bunu ortadan kaldırdık. Dünya toplumunu bilgilendirmek, önde gelen uluslararası kuruluşlarda başarılı bir şekilde çalışmak, bize yardımcı olacak ve gerçeği yansıtacak kararları almak için gece gündüz çalışıyoruz. Bugün düşmanı topraklarımızdan kovduktan sonra kimse bizi eleştiremez. Toprağımızda başarılı bir operasyon yürüttüğümüz için uluslararası hukuku, savaş hukukunu ihlal etmedik. Adil bir savaş yaptık ve düşmanı savaş alanında yendik. İşgal sırasında Ermenistan, ordusuyla ilgili ‘yenilmez Ermeni ordusu’ algısı oluşturuyordu. Ama nerede bu yenilmez ordu. Yok edildi ve onları sadece 44 günde yok ettik. Yardım için yalvardılar ve dizlerinin üzerine çöktüler. Şartlarımızı kabul ederek 9-10 Kasım gecesi bir kapitülasyon belgesini imzaladılar ve teslim oldular” ifadelerini kullandı.

“On binlerce Azerbaycanlı genci, askeri göğsünü kabartarak düşmana yerini gösterdi”

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını gönüllü olarak terk etmek istemediğini belirten Aliyev, “Gitgide yozlaşıyorlardı, kabul edilemez adımlar atıyor, Azerbaycan halkının onurunu aşağılayacak açıklamalar yapıyorlardı. Ermenistan, ‘Karabağ Ermenistan’dır’ diyerek müzakere sürecini sona erdirmekle kalmadı, bize de hakaret etti. Bizim için kutsal olan Karabağ’ın tacı Şuşa’da sahte yemin töreni yapmak bizim için bir hakaretti. Olayın geçtiği o şeytanın ini, savaş sırasında kahraman Azerbaycan Ordusu tarafından yok edildi. Ermenistan küstahça bizi yeni bir işgalle tehdit ediyordu. Ne kadar tahammül etmek zorunda kaldık. Biri onlara bir ders vermeli miydi, vermemeli miydi? On binlerce Azerbaycanlı genci, askeri göğsünü kabartarak düşmanı sonsuza kadar çıkamayacak bir duruma soktu ve düşmana yerlerini gösterdi. Mağlup bir millet ve devletin damgasıyla sonsuza kadar yaşayacaklar” dedi.

“Gençlerimiz canlarını feda ederek topraklarımızı düşmandan aldılar”

Genç neslin iyi yetiştirilmesinin Karabağ’ı işgalden kurtarılmasının önemli faktörlerinden biri olduğunu ifade eden Aliyev, “Silahımız ve mühimmatımız varsa, ekonomimiz güçlüyse, uluslararası arenada başarılıysak, vatandaşlarımız toprak için, vatan için gücünü göstermezse, geriye kalan faktörlerin bir önemi olmayacağını çok iyi anladık. Gençleri vatanseverlik ruhuyla, eğitim çalışmalarına büyük önem vererek yetiştirdik. İşgal tarihinin unutulmasına izin vermedik. Karabağ’ı unutmadık, tam tersine bu konu hem yurtiçinde hem de yurtdışında her etkinlikte hep bir numaralı gündem maddesi oldu. Vatanseverlik ruhuyla büyüyen gençler, canlarını feda etti ve topraklarımızı kendi kanları pahasına düşmandan aldı. Tüm bu faktörlerin birleşimi zaferimizi getirdi” diye konuştu.

“Ermenistan ordusunun 10 bin askeri firar etti”

Ermenistan ordusundan 10 bin askerin firar ettiğini belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Ermeni ordusunda 10 bin kaçak olmasına rağmen Azerbaycan ordusunda kimse savaş alanından kaçmadı. İşgal süresince her yıl düşman bizim için kutsal olan Şuşa’da, Mayıs ayında Şuşa’nın işgalini kutladı. Bu yılın Mayıs ayında ise burada, Cıdır ovasında ‘Haribulbul’ festivali yapıldı ve muğam müziği seslendiriliyordu. Ağustos ayında Vagif Şiir Günleri düzenlendi, Vagif ve diğer büyük şairlerin şiirleri okundu. Bu topraklarda, bu semada, bu toprakta, burada yabancı dillerde şarkılar söylenmeyecek, başka bir uygunsuz açıklamalar yapılmayacak. Bundan sonra tarihte olduğu gibi Azerbaycan dili bu topraklara hakim olacaktır. Şuşa camilerinde ezan sesi, Cıdır ovasında muğam sesi, Vagif’in türbesi önünde şiirler duyuluyor. Gerçek bu. Bunu başardık. Tüm uluslararası baskılara, tüm tehditlere rağmen halkımız bir yumruk gibi kenetlendi, ordunun arkasında durdu ve bu tarihi, görkemli görevi yerine getirdik. 44 gün boyunca her gün ilerledik, geri adım atmadık. Ermeni ordusunda 10 bin kaçak olmasına rağmen Azerbaycan ordusunda kimse savaş alanından kaçamadı. Bu bizim milli ruhumuzdur, bu Azerbaycan ruhudur” ifadelerini kullandı.

“Karabağ Azerbaycan’dır”

Zafer Günü’nün Azerbaycanlıların bayramı olduğunu vurgulayan Aliyev, “Bu zafer bayramıdır, bu yiğitlik bayramıdır, bu adalet bayramıdır, bu milli gururun, milli haysiyetin bayramıdır. Onurumuzu geri kazandık. Bundan böyle muzaffer bir ülke ve muzaffer bir millet olarak sonsuza kadar yaşayacağız. Artık Karabağ’da ve Zengezur’da sonsuza kadar yaşayacağız. Ermenistan’da herhangi bir güç bizi hor görürse, herhangi bir intikam eğilimine girerse yumruğumuzu görecektir. Sevgili dostlar, sevgili Azerbaycan halkı, bu mübarek bayramınızı bir kez daha kutlarım. Azerbaycan Ordusuna yeni zaferler, Azerbaycan halkına yeni başarılar diliyorum. Azerbaycan ordusuna sevgiler, Azerbaycan halkına sevgiler. Karabağ bizim, Karabağ Azerbaycan’dır” dedi.

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